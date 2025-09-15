Yeni Şafak
Ağaç yola devrildi: 2 otomobilde hasar oluştu

Ağaç yola devrildi: 2 otomobilde hasar oluştu

16:5515/09/2025, Pazartesi
DHA
Kadıköy'de yola ağaç devrildi
Kadıköy'de yola ağaç devrildi

Kadıköy’de yol kenarındaki bir ağacın henüz bilinmeyen bir nedenle devrilmesi sonucu 2 otomobil hasar gördü.

Olay saat 14.00 sıralarında Caferağa Mahallesi Ferit Tek Sokak’ta meydana geldi.

Yolun kenarındaki bir ağacın dalı, henüz bilinmeyen bir sebeple kırılarak yola devrildi. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. 


Ağaç devrildiği sırada sokakta seyir halinde olan bir otomobil ile park halindeki başka bir otomobilde hasar oluştu. Ekiplerin kontrollerinde, seyir halindeki otomobilin sürücüsünün yaralanmadığı belirlendi. 

Ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ağacın üzerine devrildiği otomobili kullanan Mustafa Kaan Doğan, "Aracımla seyir halindeydim. Önümde bir taksi durmuştu, onu beklerken bir anda ağaçtan koca bir dal koparak arabamın üzerine düştü. Korktum ama neyse ki bana bir şey olmadı. Aracımda da ciddi bir hasar yok. Sadece yol bir süreliğine kapandı" dedi.

