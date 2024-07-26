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Hayat

Akılalmaz görüntü: Hayvan yüklü Tır köprüde asılı kaldı

14:37 - 26/07/2024 Cuma
DHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yağmur nedeniyle kontrolden çıkan ve köprüde asılı kalan TIR'ın şoförü Umut Oğurlu yaralandı, araçta yüklü olan 27 büyükbaştan 6'sı ise köprüden düşüp öldü.

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Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu'nun Akyazı geçişinde meydana geldi.

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İstanbul istikametine giden Umut Oğurlu yönetimindeki 21 AFA 919 plakalı canlı büyükbaş yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıktı.


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TIR, yol üzerindeki köprüde asılı kaldı, dorsesindeki 27 büyükbaştan 6'sı köprüden düşüp öldü.

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İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köprüde dik şekilde kalan TIR'ın şoförü, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. TIR'ın köprüden kaldırılması için çalışma başlatılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

#Sakarya
#Akyazı
#Kaza
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