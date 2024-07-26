Akılalmaz görüntü: Hayvan yüklü Tır köprüde asılı kaldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yağmur nedeniyle kontrolden çıkan ve köprüde asılı kalan TIR'ın şoförü Umut Oğurlu yaralandı, araçta yüklü olan 27 büyükbaştan 6'sı ise köprüden düşüp öldü.

1 / 4 Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu'nun Akyazı geçişinde meydana geldi.

2 / 4 İstanbul istikametine giden Umut Oğurlu yönetimindeki 21 AFA 919 plakalı canlı büyükbaş yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıktı.



3 / 4 TIR, yol üzerindeki köprüde asılı kaldı, dorsesindeki 27 büyükbaştan 6'sı köprüden düşüp öldü.