Akın akın geliyorlar: 65 bin kurbanlık daha yola çıktı

Duran, "Besicilik yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Hayvanlarımın çoğunu sattım. Bayrama daha birkaç gün var. O zamana kadar geri kalanlar da satılır inşallah. Piyasa önceki günlere göre biraz durgun ama artmasını bekliyoruz. Bizdeki fiyatlar 10-15 bin lira arasında değişiyor." dedi.