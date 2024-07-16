Altı günlük bebeğe 'milimetrik' yemek borusu operasyonu: Yaklaşık 4 bin doğumda 1 görülüyor

Doç. Dr. Çalışkan, Alp bebek hastaneye ulaştığında genel durumunun iyi olduğunu, öncesinde de uygun tedavisinin yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:





"Özofagus atrezisi çok nadir görülen doğumsal bir anomali. Bu anomalinin yaşamla bağdaşması için yemek borusunun ameliyatla uç uca dikilmesi gerekiyor. Bu, tüm dünyadaki çocuk cerrahisi kliniklerinin en özellikli, önemli ameliyatlarından biri. Kliniğimizde, bu ameliyatları çok sayılı merkezde yapılabilen kapalı yöntemle gerçekleştiriyoruz. Üç tane 3 milimetrelik delikten, bir kamera ve iki el aletiyle girerek iki uç yemek borusu bir araya getirilip dikiş atılıyor.





Bebeğimizin de bu ameliyatı gayet başarılı geçti. Bugün ameliyat sonrası 7'nci gününde, artık ağızdan beslenebiliyor, her şey yolunda. Umarım en kısa zamanda da taburculuğunu planlayacağız. Durumu gayet iyi."