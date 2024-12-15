Ankaralı Turgut hayatını kaybetti: Acı haberi yakınları paylaştı

Ankaralı Turgut kimdir?





1963 yılında Ankara'da doğan ünlü simanın asıl adı Turgut Karataş'dır.

Müzik hayatına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Davul çalan babasından başka ailede müzisyen sayısının çok fazla olması onun da müzisyen olmasını sağlamıştır. Ankaralı Turgut, askere gidene kadar müzisyenlik yapan darbukadan sonra bağlama çalan Ankaralı Turgut, bir taraftan da Ankara'nın oynak türkülerini söylemeye başladı. Askerlik dönüşü yöresel olarak ilk albümünü çıkaran Ankaralı Turgut daha sonra amatör olarak üç albüm daha yaptı.



