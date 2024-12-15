Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Ankaralı Turgut hayatını kaybetti: Acı haberi yakınları paylaştı

Ankaralı Turgut hayatını kaybetti: Acı haberi yakınları paylaştı

09:5615/12/2024, Pazar
G: 15/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve yoğun bakımda olan Ankaralı Turgut hayatını kaybetti. Ankaralı Turgut'un ölüm haberini Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin verdi. "Ankaralı Turgut'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve yoğun bakımda olan Ankaralı Turgut hayatını kaybetti.


Acı haberi belediye başkanı verdi


Ankaralı Turgut'la ilgili acı haberi Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin verdi. Şahin paylaşımında "Değerli Kardeşim Ankara'nın Abisi Ankaralı Turgut'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.



Ankaralı Turgut'un ölüm nedeni ne?

Ankaralı Turgut adıyla tanınan Turgut Karataş, mide ağrısıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi. Kısa sürede 13 kilo veren ve zor günler geçiren Ankaralı Turgut 5 Kasım'da entübe edildi.



Ankaralı Turgut kimdir?


1963 yılında Ankara'da doğan ünlü simanın asıl adı Turgut Karataş'dır.

Müzik hayatına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Davul çalan babasından başka ailede müzisyen sayısının çok fazla olması onun da müzisyen olmasını sağlamıştır. Ankaralı Turgut, askere gidene kadar müzisyenlik yapan darbukadan sonra bağlama çalan Ankaralı Turgut, bir taraftan da Ankara'nın oynak türkülerini söylemeye başladı. Askerlik dönüşü yöresel olarak ilk albümünü çıkaran Ankaralı Turgut daha sonra amatör olarak üç albüm daha yaptı.


1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini "ti"'ye alarak profesyonel anlamda ilk albümünü yaptı. Bu albümü reklamsız 300 bin satınca ardından Barış Manço'nun "Oku Bakim"i değiştirerek ikinci albümünü yaptı. Ankaralı Turgut, 1986 yılında evlendiği Hülya Sakar'dan 2006 yılında ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlendi. İki ay sonra da 2007 yılında boşandı. İlk eşinden 5 çocuğu vardır.

#Ankaralı Turgut
#vefat
#kanser

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatlarında karışık seyir devam ediyor: 15 Aralık 2024 Pazar çeyrek, cumhuriyet ve gram altın bugün ne kadar, kaç TL?