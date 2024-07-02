Antika pazarında tarihe yolculuk: Hem antika tutkunları hem de gençlerin ilgisin çekti

Tezgahta yer alan, telesekreter, çevirmeli ve tuşlu telefonlar, analog fotoğraf makineleri gibi günümüzde pek kullanılmayan ürünler hakkında bilgiler veren Demirelli, "Biz burada satış yaparken ayın zamanda öğrencilere bilgi de veriyoruz. Fotoğraf makineleri hakkında, video kameralar hakkında eski ışıldak veya telesekreter gibi hiç bilmedikleri ve ya görmedikleri şeyler hakkında. Çünkü buraya gelen öğrenciler yaklaşık 18-20 yaşlarında oldukları ve 30-40 yıllık eşyaları günlük hayatta görmedikleri için çalışma prensipleri hakkında açıklama yapıyoruz. Eski teknolojiyi öğrencilere anlatmaya çalışıyoruz. Antika eşya satışının yanı sıra bir nevi de kültür hizmeti, bilgi hizmeti veriyoruz" diye konuştu.