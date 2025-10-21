Yeni Şafak
Araç tekerindeki kan polisi harekete geçirdi: Gerçek kısa sürede ortaya çıktı

Araç tekerindeki kan polisi harekete geçirdi: Gerçek kısa sürede ortaya çıktı

11:4721/10/2025, Salı
G: 21/10/2025, Salı
IHA
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir vatandaşın "Otomobilin her tarafında kan var" şeklindeki ihbarı, trafik polisini alarma geçirdi. Plakadan sahibine ulaşılan araçtaki izlerin, yeni alınan araç için kesilen adağın kanları olduğu anlaşıldı.

Manavgat’ta Çağlayan İlköğretim Okulu arkasında bir vatandaş, beyaz bir araçta kan görünce durumu trafik polislerine bildirdi. 

Görevli trafik polisi, söz konusu aracın yanına gelip aracın arka plakası ve ön sol çamurluğunda kan görünce polisi arayarak araç sahibine ulaşılmasını istedi.

Kısa bir süre sonra otomobilin başına gelen kadın sürücü, otomobilini yeni aldığını, gelenekler doğrultusunda otomobili için kesilen adağın kanını otomobilinin değişik yerlerine sürdüğünü söyledi.

Kadın sürücünün açıklamasının ardından trafik polisi görev yerine geri döndü.

