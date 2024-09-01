Ardahan'da şiddetli dolu: Karayolunu beyaz örtüyle kaplandı

Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli dolu, Ardahan- Kars karayolunu beyaza bürüdü. Kentte akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili olurken, yağış, gecenin ilerleyen saatlerinde yerini şiddetli doluya bıraktı. Fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle araç sürücüleri güçlükle ilerledi.
Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli dolu, Ardahan- Kars karayolunu beyaza bürüdü.
Kentte akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili olurken, yağış, gecenin ilerleyen saatlerinde yerini şiddetli doluya bıraktı.
Fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle araç sürücüleri güçlükle ilerledi.