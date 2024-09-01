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Hayat

Ardahan'da şiddetli dolu: Karayolunu beyaz örtüyle kaplandı

08:11 - 1/09/2024 Pazar
DHA

Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli dolu, Ardahan- Kars karayolunu beyaza bürüdü. Kentte akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili olurken, yağış, gecenin ilerleyen saatlerinde yerini şiddetli doluya bıraktı. Fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle araç sürücüleri güçlükle ilerledi.

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Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli dolu, Ardahan- Kars karayolunu beyaza bürüdü.

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Kentte akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili olurken, yağış, gecenin ilerleyen saatlerinde yerini şiddetli doluya bıraktı.

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Fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle araç sürücüleri güçlükle ilerledi.

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#Ardahan
#dolu
#Kars
#yağış
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