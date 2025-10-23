Yeni Şafak
Aşkların ve imparatorların şehri Sagalassos: Işıklar gece müzeciliği için yandı

16:4323/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
Burdur'un Ağlasun ilçesinde 'Gece müzeciliği' kapsamında ışıklandırma çalışması yürütülen Sagalassos Antik Kenti, deneme amaçlı aydınlatılıp havadan görüntülendi. 'Aşkların ve imparatorların şehri' olarak anılan antik kent, yeni sezonda ışıl ışıl görünümüyle gece ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Anadolu'nun en iyi korunmuş antik kentleri arasında yer alan Ağlasun'daki Sagalassos Antik Kenti 2026 yılında 'Gece müzeciliği' ile ziyaretlere açılacak. 

Antik kentin ziyaretçi girişindeki turnikelerden itibaren hamam, yukarı agora, macellum et ve balık pazarı, Antoninler Çeşmesi, yürüyüş merdivenleri, travers yollar ile insanların toplu gezebileceği alanların aydınlatılacağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde yapımına başlanan gece ışıklandırma sisteminde sona yaklaşıldı.

DENEME YAPILDI

Sagalassos Antik Kenti'ndeki aydınlatma çalışmaları kapsamında deneme yapıldı. 

Denemede ışığın ve renklerin tarihi yapının görünümüne etkisi değerlendirildi. Gece, aydınlatılan antik kent dron ile görüntülendi. 

Tarihi yapının havadan ışıklı görünümü hayran bıraktı. Antoninler Çeşmesi'nin aydınlatılmasıyla tarihi dokuya zenginlik kazandırdığı görüldü. 

Antik kentte bu yıl tamamlanacak aydınlatma projesiyle 2026 yılı yaz sezonundaki 'Gece müzeciliği' ile ziyaretçi sayının artması hedefleniyor. Geçen yıl 114 bin kişinin gezdiği Sagalassos Antik Kenti'nin bu yıl 21 Ekim itibarıyla ziyaretçi sayısı 117 bin 903 oldu.

İMPARATORLARIN GÖZDE ŞEHRİ SAGALASSOS

Sagalassos, Ağlasun'un 7 kilometre kuzeyinde ve Akdağ yamaçlarında denizden 1500-1700 metre yüksekliğinde kurulmuş bir kenttir. 

Pisidia bölgesinin Roma imparatorluk döneminde en önemli şehirlerinden biri olan Sagalassos'ta bulunan yapıların çoğunluğu Roma dönemine aittir. 

En belirgin yapısı Antoninler Çeşmesi'dir. Şehir, İmparator Hadrian (MS 2’nci yüzyıl) döneminde ekonomik, siyasi ve sosyal anlamda en iyi dönemini yaşamıştır.

Sagalassos, Anadolu'nun en iyi korunagelmiş antik kentlerinden birisidir ve 2009 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Ulusal Listesi'ne alınmıştır.

