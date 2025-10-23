Aşkların ve imparatorların şehri Sagalassos: Işıklar gece müzeciliği için yandı

Antik kentte bu yıl tamamlanacak aydınlatma projesiyle 2026 yılı yaz sezonundaki 'Gece müzeciliği' ile ziyaretçi sayının artması hedefleniyor. Geçen yıl 114 bin kişinin gezdiği Sagalassos Antik Kenti'nin bu yıl 21 Ekim itibarıyla ziyaretçi sayısı 117 bin 903 oldu.