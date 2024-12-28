Yeni yıla sayılı günler kala Meteoroloji ve AKOM tarafından yapılan uyarılar peş peşe sıralandı. Yurdun birçok bölümü soğuk hava ve kar yağışının etkisi altındayken bir uyarı da İstanbul için geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaştı. Paylaşılan raporda Kafkaslardan gelen soğuk hava dalgasının yurdu etkisi altına alacağı belirtildi.
Yurt genelinde soğuk hava ve yağış etkisini sürdürürken İstanbul'da sıcaklıklar 10 derecenin altına düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün 9 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Hava sıcaklıkları bugünden itibaren batı bölgelerden başlayarak azalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta İstanbul olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarısı verdi. İstanbul'un yüksek yerlerinde karla karışık yağmur yağışı bekleniyor.
Soğuk ve yağışlı hava Pazartesi gününe kadar etkisini sürdürecek. Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş çevreleri, İç Anadolu'nun batısı ile Sivas ve Niğde çevreleri, Batı ve Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara
Bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur, ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Balıkesir'in batı, Çanakkale'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış ve don uyarısı: Yağışların, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey kesimleri ile Antalya, Doğu Karadeniz kıyı illeri, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İzmir dahil 9 il için sarı kod
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Hakkari, İzmir, Kütahya, Manisa, Van ve Şırnak illeri için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Ankara için de uyarı verildi
İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı, Niğde ve Sivas ile Kayseri'nin doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, gece saatlerinde yağış beklenen yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklenirken Ankara için bu akşam saatlerinde yağmur ve yüksek kesimler için karla karışık yağmur uyarısı verildi.
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