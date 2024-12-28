Ankara için de uyarı verildi

İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı, Niğde ve Sivas ile Kayseri'nin doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, gece saatlerinde yağış beklenen yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklenirken Ankara için bu akşam saatlerinde yağmur ve yüksek kesimler için karla karışık yağmur uyarısı verildi.