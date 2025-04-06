Baba mesleğini yarım asırdır bırakmıyor: Aynı çarşıda yıllardır yemenicilik yapıyor

Zamanla kalfa ve çırakların farklı mesleklere yöneldiğini dile getiren Özuslu, bunun en büyük nedeninin geçim sıkıntısı ve maddi beklentiler olduğunu söyledi. Gençlerin mesleğe ilgisinin olduğunu ancak bu işin sürdürülebilirliğinin önemli olduğunu vurgulayan Özuslu, "Bir meslek ancak sürdürüldüğü sürece yaşar. Her şeyini A'dan Z'ye öğrenmek lazım. Gençler boş zamanlarını internetle, telefonla geçirmek yerine küçük yaşlardan itibaren bir meslekle tanışmalı. Tatillerde, hafta sonlarında herhangi bir sanat dalının içinde yer almaları ileride kendilerine hem maddi hem manevi çok şey kazandırır" diye konuştu.



