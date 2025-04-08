Bakan Ersoy: 9 günde müze ve ören yerlerimizi 1 milyon 50 bin 215 ziyaretçi gezdi

Ziyaretçi sayılarıyla dikkati çeken diğer müze ve ören yerleri ise şöyle; Paşabağlar Ören Yeri: 53 bin 792, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi: 49 bin 67, Nevşehir Göreme Ören Yeri: 46 bin 780, Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri: 30 bin 213, İstanbul Galata Kulesi: 27 bin 90, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi: 25 bin 995, Nevşehir Derinkuyu Yeraltı Şehri: 25 bin 768, Mersin Silifke Cennet Cehennem Ören Yeri: 24 bin 647, Ankara Cumhuriyet Müzesi: 24 bin 591, Aksaray Ihlara Vadisi Ören Yeri – Belisırma Girişi: 23 bin 444, İstanbul Arkeoloji Müzesi: 20 bin 46, Çanakkale Troya Ören Yeri: 16 bin 274