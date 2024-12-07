Bakanlık piyasadan toplatma kararı aldı: Çocukların sağlığını tehlikeye atıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları tek tek açıklarken, Ticaret Bakanlığı da sağlığı tehlikeye düşüren ürünler için düğmeye bastı. Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı açıklamada kırtasiye ürünlerinde yüksek kanserojen madde tespit edildiği, oyuncaklarda ise boğulma riski olabileceği yer aldı. Bakanlık, 10 ürünün piyasadan toplanmasına karar verdi.





"Louren" marka pembe-beyaz çocuk bikini takımı: Yaralanma riski



