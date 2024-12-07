Bakanlık piyasadan toplatma kararı aldı: Çocukların sağlığını tehlikeye atıyor!

Ticaret Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği denetimler sonucunda, 10 ürün için hayati tehlike oluşturduğu belirlenerek üretimin durdurulması ve ürünlerin piyasadan geri çekilmesi kararı alındı.
Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları tek tek açıklarken, Ticaret Bakanlığı da sağlığı tehlikeye düşüren ürünler için düğmeye bastı. Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı açıklamada kırtasiye ürünlerinde yüksek kanserojen madde tespit edildiği, oyuncaklarda ise boğulma riski olabileceği yer aldı. Bakanlık, 10 ürünün piyasadan toplanmasına karar verdi.
"Louren" marka pembe-beyaz çocuk bikini takımı: Yaralanma riski
"Seven Color Crystall Ball" adlı çok renkli suda büyüyen oyuncak: 24 Saat sonrasında %50’den daha fazla büyüdüğü için boğulma riski.
"Matrax" marka 33*33 cm 7 mm meyveler yer karosu: Boğulma riski
"Maxx Plus" marka Çin menşeili fosforlu kalem 6 renk: Kimyasal bulunuyor.
"Sevimli Balıkçı" markasına ait Çin menşeili "balıkçı olta set oyuncak": Boğulma riski.
"Kidz Tryon" marka Pakistan menşeili kaleci eldiveni: Yüksek miktarda kurşun içeriyor.
"Myhaf" marka tuz ruhu 1 kg. : Uyarı ve kilitli kapak bulunmuyor.
"Miss Seremix" marka ikili çocuk takımı: Ürün kordonunun standardın üzerinde olması nedeniyle boğulma riski.
"Morçilek" marka kız çocuk elbisesi: Boğulma riski.
"Zıpır Gülravaniç" 10'lu hastane çıkışı: Boğulma riski.