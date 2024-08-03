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Başakşehir'de korkutan yangın: Mobilya atölyesinde çıkan alevler iki saatte söndürüldü

07:37 - 3/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 07:54 - 3/08/2024 Cumartesi
DHA

Başakşehir, Keresteciler Sanayi Sitesi içerisindeki mobilya atölyesinde çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. İtfaiye ekipleri iş yerinde uzun süre soğutma çalışmaları yaparken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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Yangın, saat 02.30 sıralarında İkitelli Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi, Keresteciler Sanayi Sitesi'nde içerisinde bulunan 2 katlı mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.


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İş yerinden dumanların yükseldiği görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.


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İtfaiye ekipleri, kerestelerin yandığı iş yerine girebilmek için kapalı olan kepenkleri testere ile keserek yangına müdahale etti.



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Yangın, çevre ilçelerden takviye gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu söndürülürken, ardında büyük çapta hasar bıraktı.


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İtfaiye ekipleri iş yerinde uzun süre soğutma çalışmaları yaparken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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#İstanbul
#Başakşehir
#yangın
3 saat önce
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