'Başaramazsın kadınsın yapamazsın' dediler: Kendi saya atölyesini kurdu

“Kadınların başarılarını görmelerini istiyorum”

Ayakkabı sayacılığını keyifle yaptığını ve 6 kişiye istihdam sağladığını dile getiren Erdine, “Merkeze ilk olarak eşimle geldim. Eşim bana destek oldu. Merkezdeki birçok kadın da bana destek oldu. Yanımda hep kadın girişimciler olsun istedim. Aynı şekilde erkek çalışanlarımın da olmasını istedim. Şu anda 6 kişi ile çalışıyoruz ama yeni sezonda daha da büyüyeceğiz. Personel sayımız daha da artacak. Belki bu atölyeye bile sığmayabiliriz. Hedefim birçok kadının benimle beraber bu işe yapması, yapabileceğine inanmasıdır. Kadınların başarılarını görmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.





“Kadınların kendilerine güvenmelerini istiyorum”

Hep hayallerinin peşinde koştuğunu ve tüm kadınlara da hayallerinin peşinden koşmalarını tavsiye eden Erdine, “Bana inandığı, bana güvendiği ve benden hiçbir zaman desteğini esirgemediği için eşime, Türkiye'de ilk olan böyle bir merkezi açtığı ve başına Nihal hanım gibi birini getirdiği için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e çok teşekkür etmek istiyorum. Bütün kadınlardan da destek bekliyorum. Kadın isterse yapar, hiçbir şey engel olamaz ve kadınların kendilerine güvenmelerini istiyorum” diye konuştu.



