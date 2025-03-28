Bayram öncesi ülkede bütün fırınlar harıl harıl çalışıyor: Adıyaman'da taplama mesaisi başladı

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, bayram taplamasının ilçenin geleneksel lezzeti olduğunu söyledi. Yıllar önce ailelerin imece usulü olarak yaptığı taplamaların bugün fırınlarda üretildiğini anlatan Fırat, şöyle konuştu:





"Samsat'ta bayramın en büyük göstergesi bayram taplamaları. İlçemizde üretilen bu taplamalar, Almanya, Fransa, İsviçre, Hollanda gibi birçok ülkeye gönderilmektedir. Çok farklı bir lezzet, 3 aylık raf ömrü var. Taplamaya sarı rengini veren sarı gelin çiçeği var. Belli dönemlerde yaşlısı, genci gider sabah erkenden toplar. Bu çiçek taplamaya tadını veriyor."



