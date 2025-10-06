Yeni Şafak
Belçika’dan yola çıkan klasik araçlar tarihin sıfır noktası Gökbekitepe’ye geldi

14:126/10/2025, Pazartesi
IHA
Şanlıurfa’da Belçika’dan yola çıkan klasik otomobil tutkunları, Gürcistan ve Azerbaycan turunun ardından Türkiye’ye gelerek UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Göbeklitepe’yi ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen etkinlik kapsamında gezginler, Göbeklitepe’yi gezerek yetkililerden bilgi aldı ve klasik araçlarını sergiledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar yaptığı açıklamada, şehrin bu tür etkinliklerde yer almasının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.


Gülpınar, "Dünyada sayılı olan klasik araç sahipleriyle beraber Göbeklitepe’yi ziyaret ediyoruz. Bu etkinlik Şanlıurfa için güzel bir tanıtım ve reklam olacağının kanaatindeyiz. Turizm, hayat ve gelecek demektir. Şanlıurfa’da ise bu potansiyel fazlasıyla mevcut. Un var, şeker var, yağ var, bize de helva yapmak kalıyor. İnşallah hep beraber bunu başaracağız. Onların en eski araçları, bizim en eski tarihimiz burada birleşiyor, tarihin sıfır noktasında. Çok güzel bir etkinlik oldu" ifadelerini kullandı.


Belçika’dan yola çıkan klasik otomobil tutkunları daha önce Azerbaycan ve Gürcistan’ı gezmişti. Ziyaretçiler, Göbeklitepe’yi görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, herkesin görmesi tavsiyesinde bulundu.





#belçika
#klasik araç
#göbeklitepe
