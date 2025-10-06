Belçika’dan yola çıkan klasik araçlar tarihin sıfır noktası Gökbekitepe’ye geldi

Gülpınar, "Dünyada sayılı olan klasik araç sahipleriyle beraber Göbeklitepe’yi ziyaret ediyoruz. Bu etkinlik Şanlıurfa için güzel bir tanıtım ve reklam olacağının kanaatindeyiz. Turizm, hayat ve gelecek demektir. Şanlıurfa’da ise bu potansiyel fazlasıyla mevcut. Un var, şeker var, yağ var, bize de helva yapmak kalıyor. İnşallah hep beraber bunu başaracağız. Onların en eski araçları, bizim en eski tarihimiz burada birleşiyor, tarihin sıfır noktasında. Çok güzel bir etkinlik oldu" ifadelerini kullandı.



