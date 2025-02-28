Bilim adamları tespit etti: İki yaş aralığında daha hızlı yaşlanıyoruz

Çalışmanın başyazarı, metabolomik uzmanı Xiaotao Shen, "Bu durum, kadınlarda menopozun etkisi olsa da, hem erkekler hem de kadınlar için daha büyük etkenlerin söz konusu olduğunu gösteriyor. Bu etkenlerin tespit edilmesi, gelecekteki araştırmalar için öncelik olmalı" dedi.





Araştırmanın sonuçları Nature Aging dergisinde yayımlandı.