Bilim adamlarından şaşırtan araştırma: Meğer çok ağlamak para harcamaya neden oluyormuş

Çin’de bir üniversitede yapılan araştırmalar sonucunda, duygu durumunun para harcama üzerinde etkisi olduğu belirlendi. Buna göre, üzülen insanların alışverişe yatkınlığının arttığı gözlemlendi. Oxford onaylı bir anket kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada üzüntü ve alışveriş arasındaki bağlantı şaşırtan gerçeği ortaya çıkardı.

1 / 10 Çin’de bir üniversitede yapılan araştırmaya göre, üzülen insanların alışverişe yatkınlığının arttığı tespit edildi.

2 / 10 Oxford onaylı kullanılan anket çalışmalarında üzüntü hissiyle başa çıkmaya çalışan bireylerin alışverişe daha yatkın olduğu ortaya çıktı.

3 / 10 Araştırmacılar, insanların duygusal boşluğu doldurmak için anlık tatmin arayışına ittiğini belirtiyor.

4 / 10 İnsanların üzüntü anlarında acil kaygılara odaklanma eğilimi, alışverişe olan talebi artırıyor.

5 / 10 Üzüntü, stres veya endişe anlarında insanların çoğunun alışveriş yaparak kendilerini daha iyi hissettikleri gözlemlendi.

6 / 10 Ayrıca üzücü filmler izleyen kişilerin de alışveriş eğilimlerinin arttığı sonucuna varıldı.

7 / 10 Yapılan araştırmalar sırasında farklı yaş ve cinsiyet gruplarından insanlarla çalıştıklarını belirten uzmanlar, katılımcıların duygusal durumları, alışveriş alışkanlıkları ve harcama davranışlarının detaylı bir şekilde analiz edildiğini aktardı.

8 / 10 Araştırma sonuçlarında ise üzüntü yaşayan bireylerin diğerlerine göre çok daha fazla alışveriş yapma eğiliminde oldukları vurgulandı.

9 / 10 Duygusal durumların tüketim davranışları üzerinde önemli bir etkisi olduğu bir kez daha kanıtlandı.