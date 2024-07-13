Bin 300 rakımda muhteşem görüntü: Yeşilin her tonuyla ziyaretçilerini büyülüyor

“Sakinliği baş ağrımı geçirdi”

Eşi ve çocuğu ile birlikte gölde piknik yapan Şeyma Seçkin Ateş, “Gerçekten çok güzel bir yer. Ailemle piknik için geldik. Tokat'ın Erbaa ilçesine yolu düşenlerin kesinlikle uğraması gereken bir yer. Çocukla herkesin gelebileceği bir yer. Gerçekten çok huzurlu bir yer. Gelmeden önce başım ağrıyordu. Buranın sakinliğinde baş ağrım da geçti” diyerek memnuniyetini dile getirdi.