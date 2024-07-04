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Hayat

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

09:54 - 4/07/2024 Thursday
Güncelleme: 09:54 - 4/07/2024 Thursday
DHA

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Solhan ve Bingöl devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaza, sabah saatlerinde Solhan ilçesi Yüzen Ada Kavşağı'nda meydana geldi.


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Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FA 2698 plakalı Vangölü firmasına ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi.


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Kazada 14 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.


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Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Solhan ve Bingöl devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.


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Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

#Bingöl
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