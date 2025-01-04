Bir lokması bile zehir saçıyor: Bağırsak kanseri riskini artırıyor

‘SU TÜKETİMİ İHMAL EDİLMEMELİ'

Su içmenin, sindirim sürecinin düzgün çalışması için son derece önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Doğanay, “Yeterli su alımı, dışkının yumuşamasını sağlar ve kabızlık gibi bağırsak problemlerinin önüne geçer. Su, bağırsaklarda toksinlerin atılmasına yardımcı olur, mide asidinin dengelenmesini sağlar ve sindirim sisteminin pürüzsüz çalışmasını destekler. Ayrıca, su içmek bağırsak florasını besler ve sağlıklı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olur. Erişkin bir birey için günde 8-10 bardak su içmek genellikle önerilen bir miktardır, ancak bu miktar kişisel ihtiyaçlara göre değişebilir. Su, vücudun genel sağlığı için de hayati önem taşır, çünkü vücut sıvılarının dengede tutulmasını sağlar ve organların verimli çalışmasına yardımcı olur” dedi.