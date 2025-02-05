Son zamanlarda gelişen yapay zeka teknolojisi birçok alanda insan gücünün yerini almaya başlarken ünlü oyuncu Nicolas Cage, film endüstrisinde yapay zeka kullanımına karşı uyarıda bulundu. "Hayallerimizi robotlara bırakmamak gerektiğine inanıyorum" diyen Cage, film endüstrisinde yapay zekâ kullanımına karşı uyarısını yineleyerek, "Buna izin veremeyiz" dedi.
Ünlü oyuncu Nicolas Cage, bilim kurgu, fantastik ve korku filmlerine verilen Saturn Ödülleri'nde yaptığı kabul konuşmasında "yeni yapay zekâ dünyası" olarak nitelendirdiği gelişmeleri sert bir dille eleştirdi.
'Hayallerimizi robotlara bırakmamalıyız'
"Hayallerimizi robotlara bırakmamak gerektiğine inanıyorum. Robotlar insanlık hâlini bizim yerimize yansıtamaz. Eğer bir oyuncu, bir yapay zekâ robotunun performansını manipüle etmesine izin verirse, bu süreç küçük bir değişiklikle başlar ancak zamanla büyük bir dönüşüme yol açar. Sanatın tüm bütünlüğü, saflığı ve gerçeği yalnızca mali çıkarlara kurban edilir. Buna izin veremeyiz."
'Robot bunu yapamaz'
Cage sözlerini şöyle sürdürdü: "Bana göre sanatın, sinema performansı da dahil olmak üzere, amacı insanlığın dış ve iç dünyasını yansıtmak, bunu insanın düşünsel ve duygusal süreçleriyle yeniden yaratmaktır. Bir robot bunu yapamaz. Eğer robotlara izin verirsek, bu süreç ruhunu kaybeder, keskinliğini yitirir ve anlamsız bir hâl alır. Hayata dair insani bir yanıt kalmaz, onun yerine robotların bize dikte ettiği bir yaşam algısı oluşur. Bu yüzden, yapay zekânın özgün ve dürüst ifadelerinize müdahale etmesine karşı kendinizi koruyun."
Daha önce de tepki göstermişti
Oyuncu daha önce de yapay zekâya karşı açıklamalarda bulunmuş, özellikle Temmuz 2024’te The New Yorker’a verdiği röportajda yapay zekâdan “korktuğunu” söylemişti.
Variety'nin haberine göre Spider-Noir televizyon dizisindeki rolü için vücudunun dijital olarak tarandığını hatırlatan Cage, şu ifadeleri kullanmıştı:
“Bu durum beni düşündürüyor, sanatçıların gerçeği nereye varacak? Yerine başka bir şey mi konacak? Değiştirilecek mi? O nabız nerede atacak? Yani, ben öldüğümde vücudum ve yüzümle ne yapacaksınız?”