'Robot bunu yapamaz'

Cage sözlerini şöyle sürdürdü: "Bana göre sanatın, sinema performansı da dahil olmak üzere, amacı insanlığın dış ve iç dünyasını yansıtmak, bunu insanın düşünsel ve duygusal süreçleriyle yeniden yaratmaktır. Bir robot bunu yapamaz. Eğer robotlara izin verirsek, bu süreç ruhunu kaybeder, keskinliğini yitirir ve anlamsız bir hâl alır. Hayata dair insani bir yanıt kalmaz, onun yerine robotların bize dikte ettiği bir yaşam algısı oluşur. Bu yüzden, yapay zekânın özgün ve dürüst ifadelerinize müdahale etmesine karşı kendinizi koruyun."