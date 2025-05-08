TANSİYONU DENGESİZLEŞTİREBİLİR





Her bitki, vücut üzerinde farklı etkiler yaratabilir. Yanlış bitki seçimi, özellikle sağlık durumu veya alerjisi olan bireylerde olumsuz sonuçlara yol açabilir. Örneğin, tansiyon sorunu olan kişilerin bazı bitki çaylarını tüketmeleri, tansiyonlarının daha da yükselmesine neden olabilir. Bu nedenle, bitki çaylarını tüketmeden önce, hangi bitkinin hangi etkilere sahip olduğunu öğrenmek önemlidir.