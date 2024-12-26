Aktar ya da doktor harici sağlık çalışanlarının yazdığı reçetelere itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çeken uzman isim, takviye gıda alınacak yerin güvenilir bir yer olması gerektiğini belirterek "Özellikle internetten çok fazla alım yapılıyor. Bu internet takviyeleri, yurt dışından getirtilen bazı takviyeler. Bunlar laboratuvarlarda inceleniyor ve içerisinde etken madde olmadığı görülüyor. O yüzden insanlar aldıkları takviyelerin uluslararası kalite standartlarını taşıyıp taşımadığına çok dikkat etmeliler. Çünkü eczaneye gittiğinizde karşınıza yüzlercesi çıkıyor. Eczanelerin içerisindeki maddeler tabii ki güvenilir. Onlar güvenilir olmayan bir şeyi kendi raflarına koymaz. Ama internetten satın aldığı, marketten satın aldığı, aktardan satın aldığı takviye gıdalara güvenmemeli. Çünkü bunların içerisindeki koruyucu maddeler, katkı maddelerine bağlı karaciğer toksitesi yani karaciğer zehirlenmesi, böbrek yetmezliği bunları hep gördük. O yüzden halkımız bu konuda uyanık olmalı. Merdiven altı kullanımlara çok dikkat etmeli. Çünkü Sağlık Bakanlığı onayı olmadığını bilmeli bu tarz ilaçların, Tarım Bakanlığı onayladığı bu tarz destekler güvendikleri firmalarda kalmalı" ifadelerini kullandı.﻿﻿







