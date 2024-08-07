Bölgedeki herkes onu konuşuyor: Rizeli 87 yaşındaki gezgin uzun yaşamın sırrını açıkladı

"Ben arıya aşığım"





Bölgede Rize'den birçok gezgin arıcı olduğunu ifade eden Kan, "Bu taraflara haziran ayında geliyorum. Geceleri çok soğuk oluyor. Ateş yakıyorum. Buralarda çok ayı görmedim ama peteklerimizi ayı savarlarla da kaplıyorum. Ben arıya aşığım. Artık yaşlandım. Akşam oturur arıları seyrederim. Onları seyretmekten çok zevk alırım. Hele bir de bal yaptıysa daha çok zevk alırım." dedi.



