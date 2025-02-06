Son dönemlerin en popüler yemek pişirme aracı Airfryer, çoğu zaman mutfaktaki kurtarıcımız oluyor. Her ne kadar çoğu yiyeceği pişirdiği için vazgeçilmez haline gelse de bazı besinleri Airfryer’da pişirmekten kaçınmalıyız. İşte, Airfryer’de asla pişirilmemesi gereken 4 yiyecek. Nedenini duyunca çok şaşıracaksınız.

1 /9 Yoğun bir günün ardından evde yemek hazırlamak, çoğumuza zor gelebilir. Böyle zamanlarda, yemek pişirmeyi kolaylaştıran pratik çözümler ararız.

2 /9 Son yıllarda popülerleşen Airfryer, pratik yemekler yapmayı mümkün kılıyor.

3 /9 Ancak, ne kadar pratik bir yöntem olursa olsun Airfryer'da ala pişirmemeniz gereken besinler vardır.

4 /9 Bu ürünler yangına neden oluyor Baharatlar ve marine soslar, aşırı derecede kullanıldığında makinenizi tıkayabilir. Airfryer'ın önemli parçalarının tıkanması durumu cihazın bozulmasına veya en kötüsü, yangın çıkmasına neden olabilir.

5 /9 Uzmanlar, bu durumu önlemek için yiyeceklerin Airfryer'a oldukça küçük şekilde ve yeterli olacak seviyede yağ ve tuzla pişirilmesini öneriyor.

6 /9 1) Brokoli veya yumuşak sebzeler: Airfryer'da pişirme süresine dikkat edilmezse hızla kuruyup yanabilir.

7 /9 2) Bütün tavuk veya bütün et parçaları: Büyük yiyecek parçalarını tek parça halinde Airfryer'da pişirmeye çalışmak cihazın hava akışını engelleyerek yangın riskini artırır.

8 /9 3) Yoğun soslu yiyecekler: Sosun airfryer içinde yayılmasına neden olur ve soslar yağ ve şeker içerdiğinden cihazın ısısıyla birlikte yangın çıkmasına neden olabilir.