Bu buluşun dünyada örneği yok: 900 liralık faturayı 100 liraya düşürüyora

Cihazın yerli ve milli olduğuna dikkat çeken İsmail Ertuğrul Uyasır, “Bu cihaz şebekeden 400 vat bir güç çekiyor, 10 kilovata kadar bir güç veriyor. Bu da kendi alanında dünyada tek, uzun uğraşlar sonucunda meydana gelen bir cihaz oldu. Özel bir alternatörümüz var. Bizim kendi yaptığımız bir alternatör. Alternatörün ihtiyacı olan torku biz belirli ağırlık döngüleri ile sağlıyoruz. Bunu şöyle anlatabilirim, bir çamaşır makinesi motorundan 2 daireyi aydınlatacak ve tüm enerji ihtiyacını karşılayacak enerji üretecek bir cihaz yaptık. Yani bir çamaşır makinesi motorunun döngüsü ile sağladığımız enerji ile 3+1 olan, geniş 2 dairenin tüm enerji ihtiyacını karşılayacak, gelen enerjiyi 3-4 ampere kadar çıkarabilecek bir cihaz yapmış olduk. Tüm testleri bitirildi ve bakanlık dahil gerekli her yerden onaylarını aldık. Bir ev normalde 5 kilovata kadar bir güç tüketiyor. Aylık elektrik faturası 900 TL kadar olur. Bizim cihazı araya koyduklarında aylık fatura 100-120 TL arasında gelecektir. Neredeyse yüzde 90 bir tasarruf sağlanmış olur” dedi.







