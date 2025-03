Bu buluşun dünyada örneği yok: 900 liralık faturayı 100 liraya düşürüyora

Uyasır, cihazın Rize Belediyesi'ne gönderileceğini belirterek, orada hidroelektrik santrallerinde enerjide yükseltim yapmak amacıyla kullanılacağını ifade etti. İsmail Ertuğrul Uyasır, “Şu an bu cihazımız Rize Belediyesi'ne gidecek. 900 kilovat enerji üreten bir hidroelektrik santralinin gücünü biz 4 megavata kadar yükseltebiliyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar bunu gösterdi. Cihazımız tamamen yerli ve milli bir ürün. Bu cihaz her türlü fabrikada, sanayide, tekstilde, teknolojide, evler dahil elektriğin olduğu aklımıza gelen her yerde kullanılabilir” diye konuştu.