Bu görüntüler Türkiye'den : Gökyüzünden dronla kaydedildi

Kars'ta halı ve kilim desenine bürünmüş tarım arazileri havadan görüntülendi. Kars'ta yeşil, sarı ve kahverengi renk tonlarının gökyüzünün mavisiyle bütünleşmesi kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Estetik ve doğa harikası görüntüler Kars'ın güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

1 / 7 Kars'ın Arpaçay ilçesinde Kars-Arpaçay-Çıldır-Gürcistan kara yolu üzerinde yer alan tarım arazileri, çiftçilerin titiz çalışmaları sonucunda adeta bir halı ve kilim desenine dönüştü.

2 / 7 Çiftçiler, farklı bitki türlerini ve renklerini ustalıkla düzenleyerek bu arazilerde geleneksel Türk halı ve kilim motiflerini andıran bir görsel şölen oluşturdu.

3 / 7 Estetik ve doğa harikası görüntüler Kars'ın güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.



4 / 7 Tarım arazilerinde yapılan hasadın ardından ortaya çıkan eşsiz desenler ve renklerin uyumlu detayları, bölge tarım turizmine de katkı sağlıyor.



5 / 7 Halı ve kilim desenine bürünen tarım arazileri bölgeye gelen turistler ve fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.



6 / 7 Kenti ziyaret edenler için unutulmaz bir görsel deneyim sunan doğal sanat eseri, Kars'ın güzelliklerine yeni bir boyut kazandırıyor.