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Bu mahallede evlerde iftar yapılmıyor

Bu mahallede evlerde iftar yapılmıyor

10:2213/03/2025, Perşembe
IHA
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Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Köseli Mahallesi'nde evlerde iftar yapılmıyor, caminin toplantı salonunda imece usulü iftar veriliyor. Mahalle sakinleri için her akşam ayrı bir menü hazırlanıyor.

Samsun'un Bafra ilçesi Köseli Mahallesi Muhtarı Recep Yıldız ve azaları, mahallerinde bulunan hanelerde ayrı olarak iftar yemeği yerine imece usulü iftar yapma kararı aldı.


Konu hakkında bilgi veren Köseli Mahallesi Muhtarı Recep Yıldız, "Azalarımla aldığım karara göre Köseli Mahallesi'nde artık evlerde iftar yemeği yapılmıyor.


Evler yerine imece usulü yapılarak cami toplantı salonunda iftar yemeği veriyoruz. Yemeği özel tuttuğumuz aşçımız, aldığımız malzemelerden yapıyor.


Her akşam ayrı bir menü hazırlanıyor. 100 kişi toplantı salonunda, 25 kişi de yaşlı olduğu için evlerine gönderdiğimiz yemeklerle orucunu açmaktadır.


Bu akşamki iftar yemeğimizin onur konuğu Bafra İlçe Müftümüz İbrahim Şahin oldu" dedi.

#Samsun
#Bafra
#iftar

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