Bunu yiyenlerin beyni çelik gibi oluyor! Alzheimer gibi hastalıklara karşı bire bir fayda sağlıyor

Yaş ilerledikçe ortaya çıkan Demans ve Alzheimer gibi hastalıklar tedavileri henüz keşfedilmemiş sağlık sorunlarının başında geliyor. Beyin sağlığının iyileştirilmesi ile hayatı zorlaştıran bu hastalıklarla mücadele mümkün. Peki beyin sağlığı nasıl iyileştirilir? Beyni hangi besin güçlendirir? Beslenme şeklimizde yapacağımız küçük değişiklikler ile beyin sağlığımızı güçlendirebiliriz.
Demans, hafıza kaybı, düşünme ve problem çözme zorlukları gibi bilişsel işlevlerde bozulma ile karakterize edilen genel bir terimdir. Demansın birçok farklı nedeni vardır ve belirtiler nedene bağlı olarak değişebilir.
Normalde, demans semptomları aşağıdakileri içerebilir:
Hafıza kaybı: En yaygın semptom, yakın zamandaki olayları ve bilgileri hatırlamakta güçlüktür. Kişiler randevuları unutabilir, kaybolabilir veya tanıdık yerlerde kaybolabilirler.
Düşünme ve problem çözme zorlukları: Demans hastası karmaşık görevleri planlamakta ve tamamlamakta, karar vermekte veya yeni bilgileri öğrenmekte zorlanabilir.
Dil problemleri: Doğru kelimeleri bulmakta, konuşmayı takip etmekte ve konuşma üretmekte zorlanabilirler.
Yön bulma zorlukları: Tanıdık yerlerde kaybolabilir veya eve dönüş yolunu bulamayabilirler.
Yargılama ve karar vermede bozulma: Güvensiz finansal kararlar verebilirler, uygunsuz giyinmeyi seçebilirler veya tehlikeli durumlara girebilirler.
Kişilik ve davranış değişiklikleri: Depresyon, anksiyete, ajitasyon, öfke veya halüsinasyonlar yaşayabilirler.
Demans, dünya çapındaki sağlık sistemlerini zorlayan ve birçok aileyi üzüntüye boğan karmaşık bir hastalık. Kesin bir tedavisi veya çözümü olmamasına rağmen, bilim insanları beyin fonksiyonlarını korumaya ve demans riskini azaltmaya yardımcı olabilecek besinleri araştırmaya devam ediyor.
Son araştırmalar, doğru beslenmenin beyin kapasitesini artırabildiğini ve ilerleyen yaşlarda dahi bilişsel işlevleri koruduğunu gösteriyor. Bazı besinler, hafıza, konsantrasyon ve öğrenme gibi bilişsel işlevleri geliştirmeye yardımcı olabilecek besin öğeleri ve bileşikler bakımından zengindir.
Demansla mücadelede beslenmenin önemi her geçen gün daha da netleşiyor. Son araştırmalar, özellikle bir besin türünün beyin sağlığını korumada kritik bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Amerikan Geriatri Derneği Dergisi'nde yayınlanan önemli bir çalışma, mantar tüketimi ile daha düşük demans riski arasında anlamlı bir bağlantı olduğunu ortaya koydu.
Araştırmacılar, bir dizi kohort çalışmasında mantar tüketimi ile olay bunama arasındaki ilişkiyi araştırdılar.
Kohort çalışmaları, araştırma katılımcılarını uzun süre boyunca (genellikle yıllar) takip eden bir araştırma yöntemidir. Bu yöntem, belirli bir risk faktörü ile sağlık sonuçları arasındaki bağlantıları incelemek için idealdir.
Demans ve beslenme arasındaki ilişkiyi araştırmak için yapılan bir kohort çalışmasında, yaşlı Japon denekler üzerinde mantar tüketiminin etkileri incelendi.
Araştırmaya katılan 13.230 kişi, Japonya'nın kuzeydoğusundaki Ohsaki Şehrinde yaşayan 65 yaş ve üzeriydi.
Araştırmacılar, diğer yaşam tarzı değişkenlerinin demans insidansı ile günlük mantar tüketimini karşılaştırdı.
Mantarı haftada bir veya daha fazla tüketen yaşlı insanların, haftada birden az tüketenlere göre daha düşük demans insidansına sahip olduğu ortaya çıktı.
Araştırmacılar, "Bu kohort çalışması, olası kafa karıştırıcı faktörler için ayarlama yapıldıktan sonra bile, sık mantar tüketiminin daha düşük demans riski ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu göstermektedir" dedi.
Diğer araştırmalar, mantar yemenin beyni güçlendiren faydalarını vurgulamıştır.
Singapur'da 60 yaş üstü 663 kişinin katıldığı bir araştırma, beyin fonksiyonları ile mantarlar arasındaki herhangi bir ilişkiyi araştırmayı amaçladı.
Araştırmaya katılanların ne kadar mantar tükettiğini belirlemek için Lei Feng ve araştırma ekibi altı yıldan fazla bir süre çalıştı.
Ayrıca katılımcıların IQ'su, kan basıncı ve yürüme hızlarından zihinsel sağlıklarına kadar her şeyi test ettiler.
Bu testler, hafif bilişsel gerileme (MCI) ve demans teşhisine yardımcı olan demans semptom ölçeğini kullanarak sonuçları puanladı.
Haftada en az iki "standart porsiyon" (yani 300 gramdan fazla) mantar yiyen kişilerin beyin fonksiyonlarında gerileme olma olasılığı yüzde kırk daha azdı.