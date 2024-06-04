Bunu yiyenlerin beyni çelik gibi oluyor! Alzheimer gibi hastalıklara karşı bire bir fayda sağlıyor

Demans, dünya çapındaki sağlık sistemlerini zorlayan ve birçok aileyi üzüntüye boğan karmaşık bir hastalık. Kesin bir tedavisi veya çözümü olmamasına rağmen, bilim insanları beyin fonksiyonlarını korumaya ve demans riskini azaltmaya yardımcı olabilecek besinleri araştırmaya devam ediyor.





Son araştırmalar, doğru beslenmenin beyin kapasitesini artırabildiğini ve ilerleyen yaşlarda dahi bilişsel işlevleri koruduğunu gösteriyor. Bazı besinler, hafıza, konsantrasyon ve öğrenme gibi bilişsel işlevleri geliştirmeye yardımcı olabilecek besin öğeleri ve bileşikler bakımından zengindir.