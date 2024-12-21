Buz tutan gölde antrenman: Curling sporcularının doğal sahası oldu

Kars ile Ardahan sınırında yer alan ve yüzeyi kısmen donan Çıldır Gölü, curling sporcularının doğal antrenman sahasına dönüştü. Dondurucu soğukların etkisiyle göl yüzeyinde oluşan 20 santimetrelik buz tabakası, Kars’ın Arpaçay ilçesindeki Taşbaşı mevkiinde genç sporcuları ağırladı.
Dondurucu soğukların etkisiyle Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buz tabakası Kars'ın Arpaçay ilçesinin Taşbaşı mevkisinde 20 santimetreye ulaştı.
Olimpik Buz Sporları Salonu'nun faaliyete girmesiyle açılan ücretsiz kurslarda curling ile tanışan Karslı gençler, bir bölümü donan göl üzerinde antrenman yaptı.
Antreman yapan gençler, doğal ortamda spor yapmanın motivasyonlarını artırdığını belirtiyor.