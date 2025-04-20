Çay değil zehir içiyormuşuz: 'Sakın böyle demlemeyin' Uzmanlardan hayati uyarı

Türk milletinin vazgeçilmez içeceği çayın, yanlış demlendiğinde ölümcül hastalıklara sebebiyet vereceği hiç aklınıza gelir miydi? Sabah, öğle, akşam günün her vakti çay tüketen bir ülkede yaşıyoruz ama uzmanlara göre demleme şeklimiz oldukça yanlış. Öyle ki, yapılan araştırmalar doğru şekilde tüketilmediğinde çayın kansere yol açabileceğini doğruluyor. İşte çay değil zehir içtiğimizin kanıtı niteliğindeki bu araştırmanın detayları.…
Kulağa şaşırtıcı gelse de, yanlış demlenen çayın sadece tadı değil, sağlığa etkisi de büyük. Özellikle yüksek ısıyla haşlanan çay, içerisindeki yararlı bileşenleri yok ederken, kansere yol açabilecek zararlı maddelerin oluşmasına da zemin hazırlıyor.
'EN YAYGIN HATA'
Pek çoğumuzun alışkanlık haline getirdiği “önce çay, sonra kaynar su” tekniği, aslında çayın aromasını ve faydasını tamamen kaybetmesine yol açıyor. Bu yöntemle çay adeta haşlanıyor, aroması bozuluyor ve bayat bir tat oluşuyor.
Lezzetli ve sağlıklı bir çay demlemek için uygulamanız gereken adımlar şu şekilde:
- Çaydanlığın alt kısmına yeterli miktarda su koyun ve ocağa alın.
- Su kaynamaya başladığında üst demliğe bir miktar sıcak su ekleyin.
- Ardından yaklaşık 5 yemek kaşığı kuru çayı sıcak suyun üzerine dikkatlice serpiştirin.
- Bu şekilde çay, yavaşça ve ideal sıcaklıkta demlenmeye başlar.
- Alt demliğe tekrar soğuk su ekleyerek ocağa geri koyun.
- Yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra çayınız, rengini ve aromasını kaybetmeden hazır hale gelecektir.
- Bu yöntem sayesinde çay ne haşlanıyor, ne de acılaşıyor. Aksine, yoğun aroması korunuyor ve içimi daha keyifli hale geliyor.
Uzmanlar, sağlıklı bir çay için doğru demleme kadar kullanılan suyun kalitesine, çayın tazeliğine ve demliğin temizliğine de dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Aksi halde günlük olarak tüketilen çay, vücutta toksik etki yaratabilir...
Çay tutkunu bir toplum olarak bu küçük ama etkili değişiklikle sağlığımızı koruyabilir ve lezzetli çay içebiliriz.
Öte yandan dozunda tüketildiğinde sağlığa katkıları olan çayın fazla tüketimi ise bazı sorunlara neden olabiliyor.
Uzmanların tavsiyesi ise günde en fazla 5-6 bardak çay içilmesi yönünde.
Öyle ki, en fazla çay tüketen ülkeler sıralamasında başı ise Türkiye çekiyor. Araştırmaya göre Türkiye’de çay içme oranı yüzde 90.
Tarihine baktığımızda ise Türkiye çayla ilk defa 1787’de Japonya’dan getirilen çay tohumlarının ekilmesiyle tanıştı.
1924’te çay yetiştirilmesi için onay alındı, 1947’de ise ilk fabrika kurularak üretimi hızlandı.
Türk insanının sudan sonra en fazla tükettiği içecek olan çay, o günden bugüne önemini hiç yitirmedi.