Çay değil zehir içiyormuşuz: 'Sakın böyle demlemeyin' Uzmanlardan hayati uyarı

Kahvaltısından yemek sonralarına günün her saati tükettiğimiz çay, göründüğü kadar masum değil. En azından yapılan araştırmalara göre; yanlış demleme sebebiyle içtiğimiz çay adeta zehre dönüşüyor. Sık sık yapılmasına rağmen çoğumuz çayı yanlış demliyormuşuz. Peki çay en doğru nasıl demlenir? Kanser riskinden kendimizi nasıl koruruz? İşte hem daha lezzetli şekilde hem de sağlıklı çayı demlemenin püf noktaları