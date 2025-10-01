Çiftçi krizi fırsata çevirdi: Zirai donun vurduğu Malatya’da kayısı zarar edince bal kabağı üretimi başladı

Tek bir ürüne bağlı kalmanın risklerine dikkat çeken Karababa, üretimde çeşitliliğin önemine vurgu yaparak, "Üretmek her zaman önemli. Ancak sadece kayısıya bağlı kalmak yerine farklı ürünlerle hem gelir elde etmek hem de riski azaltmak mümkün" diye konuştu.







