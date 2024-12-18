Ardahan'da bulunan Çıldır Gölü, soğuk havaların etkisiyle adeta kutup manzaralarını andırıyor. Gece sıcaklıklarının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü günlerde gölün bir kısmı buzla kaplandı. Gölün Ardahan'a bağlı Akçakale bölgesinde, rüzgarın etkisiyle kıyıya vuran dalgalar, çevredeki ağaçları, bitkileri, çardakları, sandalyeleri ve tekneleri tamamen buzla sararak, bölgeye adeta kutup iklimini yansıtan bir manzara oluşturdu. Bu muazzam kış görüntüsü, göl kenarındaki doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

1 /12 Hava sıcaklığının zaman zaman gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bugünlerde Çıldır Gölü'nün bir bölümü buz tuttu.

2 /12 Gölün Ardahan tarafındaki Akçakale bölgesinde rüzgarın da etkisiyle kıyıya vuran dalgalar etrafı buzla kapladı.

3 /12 Kıyıdaki ağaçlar, bitkiler ile bir işletmeye ait çardaklar, sandalyeler, masalar ve teknelerin tamamen buz tuttuğu bölgedeki kış manzarası, kutupları andırıyor.

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