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Cilt kanserinin 6 gizli belirtisi: Dr. Nayoung Lee tek tek açıkladı, bu belirtiler varsa sakın ihmal etmeyin

Cilt kanserinin 6 gizli belirtisi: Dr. Nayoung Lee tek tek açıkladı, bu belirtiler varsa sakın ihmal etmeyin

14:1425/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Son yıllarda, güneş ışığı ve solaryum kullanımı nedeniyle melanom vakalarının sayısı neredeyse üç kat arttı. Uzmanlar, erken teşhisin hayat kurtarıcı olabileceğini vurgulayarak, melanomun gözden kaçabilecek 6 sinsi belirtisini sıraladı. İşte dikkat edilmesi gereken o semptomlar... Cilt kanserinin en tehlikeli türlerinden biri olan melanom, genellikle belirgin semptomlar göstermeden gelişir. Cilt kanserinin belirtilerini erken fark etmenin, tedavi şansını artıracağına dikkat çeken dermatologlar, özellikle gözden kaçabilen semptomları tek tek belirtti.

1. Asimetrik ve Dağınık Kenarlı Benler


Melanom, genellikle asimetrik şekle sahip ve düzensiz kenarları olan benlerle başlar. Dermatolog Dr. Nayoung Lee, “Bir benin kenarlarında dengesizlik fark ediyorsanız, bu melanomun erken belirtisi olabilir” diyor.

2. Renk Değişimi Gösteren Benler


Sağlıklı benler genellikle tek renkli olurken, kanserli benlerde birden fazla renk tonu görülebilir. Kahverengi, siyah, mor, kırmızı ve pembe gibi renkler içeren benler, ciddi bir durumun habercisi olabilir.


3. Anormal Boyutlarda Benler


Bezelye büyüklüğünde olan benler, melanomun ilk işaretlerinden olabilir. Dermatolog Dr. Makhzoum, “Büyük benlerin fark edilmesi durumunda, bir uzmandan yardım almak önemlidir” diyor.

4. Kanama ve lekeler


Skuamöz hücreli karsinom, pürüzlü ve pullu lekelere yol açabilir. Bu lekeler bazen kanayabilir ve ülserli hale gelebilir.


5. Pürüzsüz ve Parlak Cilt Büyümeleri


Güneşe maruz kalan alanlarda pürüzsüz ve parlak görünümlü büyümeler, bazal hücreli karsinomun işaretlerinden biridir. Bu tür değişiklikler göz ardı edilmemelidir.


6. Ciltteki Değişimlere Özen Gösterin


Cilt kanseri, erken teşhisle büyük ölçüde kontrol altına alınabilir. Uzmanlar, ciltteki herhangi bir anormalliği göz ardı etmemek ve düzenli dermatolojik kontrolleri aksatmamak gerektiğini belirtiyor.


Cilt kanserinin belirtilerine dikkat etmek, erken teşhisi sağlamak için hayati önem taşıyor. 

Uzmanlar, bu tür değişiklikleri fark ettiğinizde vakit kaybetmeden bir dermatologa başvurulmasını tavsiye ediyor.

#Cilt kanseri
#semptom
#Dermatolog Dr. Nayoung Lee

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