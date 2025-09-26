Çocuklarının boğazına bıçak dayayan baba hakkında yeni karar

Sanıklar günümüzde silaha çok rahat ulaşabiliyorlar. Kolay ulaştıkları bu silahı da yakınlarının boğazına dayıyor ve sonra da öldürme kastının olmadığını ve tehdit ettiğini söylüyor. Burada failin iradesini ölçmüş olduk. İstinaf Mahkemesi, sanığın eyleminin ağır ceza mahkemesinde görülen 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu olduğuna kanaat getirdi. Eğer fail birini öldürmüyorsa, o an öyle olmadığı için öldürmüyor. Yoksa onun iradesinin ne olduğunu çok net anlamıyorduk. Benzer dosyalar da 'basit tehdit' ve 'silahlı tehdit' denilip kapatılıyordu. Çocuklarının boğazına bıçak (silah) dayayan bir kişi, burada 'basit tehdit' diyerek geçiştirilmedi. Sanığın halihazırda tutuklu olması da olumlu bir gelişme. Benzer olaylar için istinafın kararı hem doğru hem de emsal teşkil ediyor" dedi.