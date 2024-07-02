Çorak araziyi lavanta bahçesine dönüştürdü: Şimdi temizlik malzemesi üretiyor

"Bilindiği üzere lavanta, kıraç yerlerde kolaylıkla yetişebilen bir bitki, çok fazla suya ihtiyaç duymuyor. Bundan dolayı Iğdır, lavanta yetiştiriciliği için önemli bir bölge." diyen Alma, Iğdır Üniversitesinin ihtisas üniversitesi olması dolayısıyla bu tip büyük çalışmalar yaptıklarını kaydetti.