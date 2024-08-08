Mahallenin etrafından geçen akarsuların mandacılığı kolaylaştırdığını vurgulayan Kızıl, şunları söyledi:





"Anadolu mandacılığını devam ettirmeye uğraşıyoruz. Mustafakemalpaşa Çayı'nın Uluabat Gölü'ne döküldüğü noktalar bizim için çok büyük bir avantaj. Mandalar burada yatar, kendini serinletir. Meradan suya koştuğu zaman Afrika'daki aslanların kovaladığı bufalo sürüsüne benzer. Burada belgesellerde izlediğimiz Afrika'yı görmüş gibi oluruz. Manda zaten su sığırıdır. Su olmasa manda olmaz. Mandanın olduğu yerde su vardır. İkisi birbirini tamamlar."