Depremden sonra bacağını kaybeden afetzede protezle yeniden ayağa kalktı: Hiç ümidim yoktu

Kahramanoğulları, bir tanıdığı sayesinde Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezini duyduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:





"Merkezde çok güzel karşılandık. Allah hepsinden razı olsun. İlk zamanlar istediğim gibi yürüyemediğim için çok üzülüyordum ama bu protezle ayağa kalkınca çok mutlu oldum. Tekrar ayağa kalkacağımı hiç düşünemiyordum."





Merkezin Hatay'da bulunmasının büyük avantaj olduğunu belirten Kahramanoğulları, fizik tedavi görmeye devam edecek.