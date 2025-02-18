Beslenme ve hormon seviyeleriyle de yakından ilişkili





Tırnak büyümeleri sadece yaş ve kan dolaşımıyla değil, aynı zamanda beslenme ve hormon seviyeleriyle de yakından ilişkili. Uzmanlar, protein, biotin, demir ve çinko gibi besin öğelerinin eksikliğinin tırnak büyümelerini yavaşlattığını belirtiyor. Ayrıca, ergenlik ve hamilelik gibi dönemlerde hormon seviyelerinin artması tırnak uzama hızını da etkiliyor. Tırnaklarının uzama hızının yaşlanma sürecini belirlemede kullanılabileceğini belirten uzmanlar bu nedenle bireylerin beslenme düzenlerine ve genel sağlık durumlarına daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor.