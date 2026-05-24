Dilan Çıtak'tan babası İbrahim Tatlıses ile ilgili çarpıcı itiraf: İlk kez konuştu her şey ortaya çıktı

Dilan Çıtak, yıllar sonra babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı zorlu dönemi ilk kez gözyaşları içinde anlattı. 18 yaşında annesine destek olmak için babasının kapısını çaldığını itiraf etti.
İbrahim Tatlıses'le yaşadığı polemiklerle sık sık gündeme gelen şarkıcı Dilan Çıtak, konuk olduğu bir programda gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.
İlk kez açıkladı
Çıtak, çocukluk ve gençlik yıllarında karşılaştığı maddi sıkıntıları ilk kez detaylı şekilde paylaştı.
Babası vefat ettikten sonra zor bir dönem geçirdiklerini anlatan Dilan, "Babam öldüğünde annem iflasın eşiğindeydi. Ben 18 yaşındaydım ve annemden gizli gizli ona destek olmaya çalışıyordum. Sonra gidip İbrahim Tatlıses’in kapısını çaldım. ‘Zor durumdayız, bize destek ol’ dedim" ifadelerini kullandı.
"Sen istenmeyen çocuktun"
Çıtak, yardım istemekten çekinmediğini ve o dönemde hissettiklerini şöyle özetledi: "Başka bir babam yoktu. Ben doğduysam, o da bakmalı diye düşündüm." Desteğin geldiğini ama süreçte derinden yaralayan sözler de duyduğunu belirten Dilan, Tatlıses’in kendisine "Sen istenmeyen çocuktun" dediğini açıkladı.
Çıtak, babasının kendisine annesini doğurmaması için uyardığını defalarca söylediğini de paylaştı: "Annem seni doğurmamalıydı dediğini hem yüzüme hem de sesli mesajlarda duyuyordum. Ama o dönem zaten kendi babamı yeni kaybetmiştim, acım çok büyüktü. Bu yüzden söyledikleri o an beni şaşırtmadı bile"
'Vasiyet' açıklamasıyla gündemdeydi
İbrahim Tatlıses, "Vasiyetimi hazırladım, devlete bıraktım. Kurunun yanında yaş da yanar. Bırakmayacağım miras. Kuruş yok çocuklara. Bazıları yüzünden, diğerleri mağdur kaldı. Bana parayı babam bırakmadı, ben kendim kazandım. İstediğim gibi dağıtırım, kime ne bundan. Ben onlara çok iyi bir miras bıraktım, farkında değiller. 'İbrahim Tatlıses' deyince onlara birçok kapı açılıyor ama onlar kullanmasını bilemediler" demişti.