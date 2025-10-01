Dilinde çıkan yarayı önemsemedi: Hastanede acı gerçekle yüzleşti

İngiltere’de yaşayan 30 yaşındaki Grace Brand, dilindeki ağrıyı sıradan bir yara olarak görüp dikkate almadı. Yaşadığı yoğun iş temposu ve stres nedeniyle oluştuğunu düşündü. Ancak 6 hafta boyunca geçmeyen şikâyet sonrası yapılan tetkiklerde, gerçek sanılandan çok daha ciddi çıktı.
30 yaşındaki Grace Brand, dilindeki hafif ağrının dil kanseri olduğunu öğrendi.
Dilinin yarısı alındı
DailyMail'in haberine göre; Kısa süre sonra, cerrahlar genç kadının dilinin yarısını alarak sol ön kolundan alınan deri ile yeniden inşa ettiği 12 saatlik ameliyatını gerçekleştirdi.
Şimdi iyileşme sürecinde olan Grace, radyoterapi görecek ve aylarca sürecek konuşma terapisi ile konuşmayı, yutkunmayı ve yemeyi yeniden öğrenecek.
Doktorların hastalığı erken fark etmesinin kendisi için büyük bir şans olduğunu ifade eden Grace,
"Altı hafta sonra dilimde ağrılı bir ülser olduğunu fark ettim. İlk başta bu konuda hiçbir şey yapmadım. İnsanların dillerine bakmasını istiyorum. Acı verici olması benim için büyük bir şans. Çoğu durumda görmediğiniz sürece orada olduğunu anlayamazsınız. Dilimi tekrar kullanmayı öğrenmem gerekecek" dedi.
Dil kanseri oranlarında artış
Grace’in hikayesi, İngiltere’de giderek artan ağız kanseri vakalarına dikkat çekiyor. Son on yılda ağız kanseri, dil kanseri dahil olmak üzere üçte birden fazla arttı ve her yıl yaklaşık 10 bin 800 kişiye teşhis konuyor. Vakaların yarısından fazlası dil veya bademciklerde görülüyor. Erken teşhis sağ kalım oranını yükseltirken, hastalık ilerlediğinde sonuçlar hızla kötüleşiyor.