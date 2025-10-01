Dilinde çıkan yarayı önemsemedi: Hastanede acı gerçekle yüzleşti

Doktorların hastalığı erken fark etmesinin kendisi için büyük bir şans olduğunu ifade eden Grace,

"Altı hafta sonra dilimde ağrılı bir ülser olduğunu fark ettim. İlk başta bu konuda hiçbir şey yapmadım. İnsanların dillerine bakmasını istiyorum. Acı verici olması benim için büyük bir şans. Çoğu durumda görmediğiniz sürece orada olduğunu anlayamazsınız. Dilimi tekrar kullanmayı öğrenmem gerekecek" dedi.