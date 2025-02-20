'Diş ağrısı' deyip geçmeyin: Kış aylarında ortaya çıkıyor meğer ölümcül hastalığın belirtisiymiş

Uzun süren diş, baş ve çene ağrıları, basit bir ağız içi probleminden çok daha fazlasını işaret edebilir. Bu tür şikayetler, ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Uzman doktor, kış aylarında riskin daha fazla olduğuna dikkat çekti.

1 /9 Diş ağrısı, genellikle diş ve ağız sorunlarının bir belirtisi olarak görülse de, bazı durumlarda kalp krizi belirtisi olabilir.

2 /9 Uzman isim kış aylarında kalp krizi riskinin daha fazla olduğuna dikkat çekerek uyardı

3 /9 Uzman Dr. Kemal Kunovac, soğuk havanın kalp üzerine etkisine ilişkin “Soğuk havalarda damarlar büzülür, bu sebepten dolayı kan basıncı yükselir ve kalp yükü artar.

4 /9 Artan kan basıncı kalp krizlerinin en önemli nedenlerinden biridir. Ayrıca kalbi besleyen koroner damarların büzülmesi sonucu kalp kaslarına daha az kan gönderilir, onlar da oksijensiz kalarak kalp krizine yol açabilir” diye konuştu.

5 /9 Çene ağrısının altından kalp krizi çıkabilir Kalp krizi sırasında, özellikle sol kolda, çenede, boyunda ve dişlerde yansıyan ağrılar hissedilebilir.

6 /9 Özellikle şu durumlarda dikkatli olunmalıdır: Sol alt çenede ve dişlerde hissedilen yaygın bir ağrı varsa, Göğüste baskı, sıkışma veya yanma hissi eşlik ediyorsa, Nefes darlığı, mide bulantısı veya terleme gibi belirtiler de varsa, Bu tür durumlarda vakit kaybetmeden acil tıbbi yardım alınmalıdır.









7 /9 Her diş ağrısı kalp krizi belirtisi değil Ancak, her diş ağrısı kalp krizi belirtisi değildir; diş çürüğü, diş eti hastalıkları veya sinüzit gibi nedenler de ağrıya yol açabilir.

8 /9 Eğer açıklanamayan veya yaygın bir diş ve çene ağrısı yaşıyorsanız, doktora danışmak iyi bir fikir olabilir.