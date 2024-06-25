Doğada gizlice görüntülendi: Fotokapanı fark eden hayvanların tepkileri dikkat çekti

Bursa'da, yaban hayatının izlenmesi amacıyla Uludağ'ın farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlara geyik, ayı, tilki ve domuz gibi hayvanlarının görüntüleri yansıdı. Fotokapanı fark eden bazı hayvanların tepkileri ise dikkat çekti.

1 / 5 Uludağ'da Doğa Koruma Ve Milli Parklar 2'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla farklı noktalara fotokapan yerleştirildi.

2 / 5 Yaban hayatı varlığının kayıt altına alındığı fotokapan çalışmalarıyla türlerin yayılış alanları, popülasyon dinamikleri ve yoğunlukları belirlendi.



3 / 5 Fotokapanlara yansıyan görüntüler, kentte yaban hayatı çeşitliliğini de gözler önüne serdi.



4 / 5 Ormanlarda farklı bölgelere yerleştirilen fotokapanlara yiyecek arayan geyik, ayı, tilki ve domuz gibi hayvanlarının görüntüleri yansırken, fotokapanı fark eden bazı hayvanların tepkileri ise dikkat çekti.