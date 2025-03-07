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Doğu Ekspresi paylaşımı sosyal medyayı yıktı: Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu

Doğu Ekspresi paylaşımı sosyal medyayı yıktı: Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu

15:247/03/2025, Cuma
IHA
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Erzurum Valiliği'nce yapılan Doğu Ekspresi paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Doğu Ekspresinin masalsı yolculuğundan görüntülerin yer aldığı paylaşımda Erzurum'un tarihi ve doğal güzelliklerine de yer veriliyor.

Erzurum Valiliği'nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüye şu not düşüldü; "Hayatımızın en güzel yolculukları, bazen bir trenin penceresinden izlediğimiz manzaralar gibi akar gider. Doğu Ekspresi'nin masalsı ikliminde düşüncelere dalar, her istasyonda biraz daha kendimize yaklaşırız. Çünkü aslında her yolculuk, insanın kendine varma çabasıdır. Ve yolun sonunda; Bizi bekleyen sevdiklerimiz, dostlarımız, hasretle açılan kollar, sıcacık bir selam, Yolculuklarımızın sonunda gönlümüzce kavuşmalar olsun. Tüm yolların sevdiklerinize, tüm yolculukların huzura çıkması dileğiyle Erzurum'dan tüm hemşehrilerimize özellikle de gurbette yaşayan Erzurumlulara sıladan selam olsun."

Paylaşım kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte o muhteşem görüntüler...

#Doğu Ekspresi
#Erzurum Valiliği
#paylaşım

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