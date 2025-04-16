Dört katlı evinin zemin katını 'araç mezarlığı'na dönüştürdü: Görenler şaştı kaldı

"Burayı gören herkes çok şaşırıyor"

Amerika'da seyahati sırasında gezdiği araç mezarlığından çok etkilendiğini söyleyen Mehmet Nail, "Çocukluk yaşlarımdan bu yana otomobillere karşı aşırı tutku ve sevgim var. Amerika'da çok sayıda araba mezarlığı gezdim. Atlanta'da gördüğüm araç mezarlığı beni çok etkiledi.



