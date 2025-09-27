Down sendromlu Savaş'ın umre hayali gerçek oldu

"SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK"





Mersin'in Mezitli ilçesine tayini çıkan Muhammet Doğaç, "Savaş’ın kutsal topraklara gitme hayalini öğrendiğimde ona söz verdim. Allah'a şükür ki bu sözümüzü yerine getirdik. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Hac ve Umre Genel Müdürlüğümüz bu çağrıya kayıtsız kalmadı. Bizleri birlikte umreye göndererek, bu hayali gerçeğe dönüştürdü" dedi.