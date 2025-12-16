Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Dünyanın en iyi çorbaları belli oldu: Listeye Türkiye'den bu çorbalar listeye girdi

Dünyanın en iyi çorbaları belli oldu: Listeye Türkiye'den bu çorbalar listeye girdi

08:1516/12/2025, الثلاثاء
G: 16/12/2025, الثلاثاء
Diğer
Sonraki haber

Gastronomi alanında dünyanın en saygın platformlarından biri olan TasteAtlas, “Dünyanın En İyi 100 Çorbası” listesini yayımladı. Gaziantep'ten bir lezzet listenin en tepelerine yerleşti.

Listede Gaziantep mutfağının simgesi olan beyran çorbası, 5 üzerinden 4,5 puan alarak ikinci sıraya yükseldi.

TasteAtlas listesinde dünyanın en iyi çorbaları arasında 10. sıraya yerleşen Mercimek Çorbası, Türk mutfağının vazgeçilmez yemekleri arasında yer alıyor.


55. sırada: Domates çorbası

63. sırada: Kelle paça çorbası

Dünyanın en iyi 10 çorbası listesi:


1. Vori-Vori Paraguay


2. Beyran Çorbası – Türkiye


3. Yokohama-Style Ramen – Japonya


4. 4- Soto Betawi - Endonezya


5. Tonkotsu Ramen - Japonya


6. Tom Kha Gai - Tayland


7. Lanzhou Lamian – Çin


8. Lohikeitto - Finlandiya


9. Sinigang na Baboy – Filipinler


10. Mercimek Çorbası - Türkiye

#Mercimek çorbası
#Beyran
#Domates çorbası
#Kelle paça çorbası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bankaların konut finansman oranları açıklandı: Katılım bankalarında 120 ay vadeli 1, 2 ve 3 milyonun geri ödemesi ne kadar?