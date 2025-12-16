Dünyanın en iyi çorbaları belli oldu: Listeye Türkiye'den bu çorbalar listeye girdi

Gastronomi alanında dünyanın en saygın platformlarından biri olan TasteAtlas, “Dünyanın En İyi 100 Çorbası” listesini yayımladı. Gaziantep'ten bir lezzet listenin en tepelerine yerleşti.
Listede Gaziantep mutfağının simgesi olan beyran çorbası, 5 üzerinden 4,5 puan alarak ikinci sıraya yükseldi.
TasteAtlas listesinde dünyanın en iyi çorbaları arasında 10. sıraya yerleşen Mercimek Çorbası, Türk mutfağının vazgeçilmez yemekleri arasında yer alıyor.
55. sırada: Domates çorbası
63. sırada: Kelle paça çorbası
Dünyanın en iyi 10 çorbası listesi:
1. Vori-Vori Paraguay
2. Beyran Çorbası – Türkiye
3. Yokohama-Style Ramen – Japonya
4. 4- Soto Betawi - Endonezya
5. Tonkotsu Ramen - Japonya
6. Tom Kha Gai - Tayland
7. Lanzhou Lamian – Çin
8. Lohikeitto - Finlandiya
9. Sinigang na Baboy – Filipinler
10. Mercimek Çorbası - Türkiye