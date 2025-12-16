Dünyanın en iyi çorbaları belli oldu: Listeye Türkiye'den bu çorbalar listeye girdi

Gastronomi alanında dünyanın en saygın platformlarından biri olan TasteAtlas, “Dünyanın En İyi 100 Çorbası” listesini yayımladı. Gaziantep'ten bir lezzet listenin en tepelerine yerleşti.

1 /5 Listede Gaziantep mutfağının simgesi olan beyran çorbası, 5 üzerinden 4,5 puan alarak ikinci sıraya yükseldi.

2 /5 TasteAtlas listesinde dünyanın en iyi çorbaları arasında 10. sıraya yerleşen Mercimek Çorbası, Türk mutfağının vazgeçilmez yemekleri arasında yer alıyor.



3 /5 55. sırada: Domates çorbası

4 /5 63. sırada: Kelle paça çorbası