Duyunca herkesin irkildiği mesleklerini severek yapıyorlar: 'Yaptığın yemekleri yemem'

"Çoğu zaman o ailelerle birlikte o acıları biz de yaşıyoruz"

Cenaze yıkarken çok kez etkilendiği çok anlar olduğunu da belirten Çopur, "Ben özellikle genç cenazelerden çok etkileniyorum. Her seferinde çok kötü oluyorum. Çoğu zaman o ailelerle birlikte o acıları biz de yaşıyoruz. Depremde de çok etkilenmiştim. Benim annem vefat, o yüzden ne zaman bir yaşlı cenaze gelse annemi hatırlıyorum. Gençler öldüğü zaman kendi çocuklarım geliyor aklıma ve çok kötü oluyorum. Psikolojik olarak çöktüğümüz, yıkıldığımız çok an oluyor" diye konuştu.